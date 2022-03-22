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Şampiy10TFF'den Ukrayna - Rusya kararı! 7 Nisan'a kadar transfer izni verildi
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TFF'den Ukrayna - Rusya kararı! 7 Nisan'a kadar transfer izni verildi

TFF Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yapılan değişiklik ile FIFA'nın kararı uygulandı. Karara göre Ukrayna'daki tüm ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a kadar ülke kulüplerimize transfer olabilecekler.

22.03.2022 - 22:19 |
TFF'den Ukrayna - Rusya kararı! 7 Nisan'a kadar transfer izni verildi

TFF Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yapılan değişiklik ile Ukrayna'daki tüm ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a kadar ülke kulüplerimize transfer olabilecekler.

İşte TFF'nin o kararı:

FIFA’nın Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar ve yürürlüğe koyduğu FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın Ek-7’si uyarınca; TFF’nin ilgili

talimat, düzenlemeleri ve lig statülerinde belirtilen yabancı uyruklu futbolcu kontenjanlarına uymak koşulu ile, yabancı futbolcu oynatılmasına izin verilen kulüpler; a) Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere tescilli futbolcular ile Rusya Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla 2 tanesi ile 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 07.04.2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil ettirebilirler. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A Takım Listelerini bu futbolcular yönünden en geç 08.04.2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkündür.

b) Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla 2 tanesini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 07.04.2022 tarihine kadar tescil ettirebilirler.

2) Ayrıca Süper Lig kulüpleri; TFF’nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere imzalayacakları sözleşmeleri tescil ettirilebilir.

TFFden Ukrayna - Rusya kararı 7 Nisana kadar transfer izni verildi

 

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