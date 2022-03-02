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Yatabare attı Sivasspor Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor, evinde Fatih KaragümrükYatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı.

02.03.2022 - 19:21 |
Yatabare attı Sivasspor Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Sivasspor'a turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'dan sonra yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Anadolu temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.  

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