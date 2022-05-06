Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.

Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.