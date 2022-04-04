TFF'de deprem! Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan istifa kararı aldı. Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir'in de görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam etmeyeceğini bildirdi. Süper Lig başkanlarına durumla ilgili bilgi veren Nihat Özdemir, görevi bıraktığına dair ilk bilgileri paylaştı.

Nihat Özdemir'in kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak, kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.