TFF başkanı Özdemir, Elazığ’daki Limak Ortaöğretim Okulu’nun açılışı sonrasında spor kamuoyunun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte sporcuların ciddi mağduriyet yaşadıklarını, Türkiye’ye gelmeleri için “özel geçici transfer dönemi” açtıklarını söyleyen Özdemir, “FIFA ve UEFA ortak karar alarak Rusya ve Ukrayna’da forma giyen futbolcuların spor hayatlarının devamı için çalışmamızı tamamladık” ifadelerini kullandı.



Jet hızıyla bitti

Federasyon olarak FIFA ve UEFA ile görüşmelerin tamamlandığına işaret eden Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü; “Onların kararlarına paralel olarak savaş nedeniyle mağdur olan Ukraynalı veya Rus sporcular ile bu ülkelerde oynayan yabancı sporcuların transferi için kapıyı açtık. 7 Nisan’a kadar yabancı kontenjanı sınırları içinde, ülkemize de transfer olabilecekler. Gerekli düzenlemeleri yaptık ve yayınladık.”



‘Alt yapıya önem verilmeli’

“Takımlara bu yıl 8 yabancı, gelecek sezon 7, ondan sonra 6 yabancı oynatma şartı getirdik. Bu şekilde Türk oyuncuların önünün açıldığına inanıyoruz. Keremler, Rıdvanlar, Ardalar ve diğerleri... Türk futbolcularına önem verilme seviyesine geldiğimize inanıyorum. Gelecek sezon daha iyi olacak. Harcama limitleri ve borçlanma sistemi de takımlara kolaylık getirecek. Kulüplerin alt yapıya, Türk futbolculara önem vermeleri lazım. Yeni oyuncuların yetişmesi, Türk Milli Takımı’na fayda getirecek, Türk Futbolu’nun ilerlemesinde önemli derecede rol oynayacaktır.”

Spor yasası umut olacak

Özdemir, bu hafta içinde TBMM’ye sunulması beklenen spor kulüpleri yasa teklifine ilişkin de, şu görüşleri dile getirdi; “Futbol başta olmak üzere tüm spor dallarındaki kulüplerin ortak sorunu bozuk mali yapıları. Yönetimler kulüplerini bugüne kadar borçlandırarak getirmişler. TBMM’ye sunulacak teklif 20 gün içinde yasalaşacak. Böylece bütün spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp A.Ş. sistemiyle idare edilecek. Yönetimler gelirleri kadar borçlanacak. Bunun dışında borçlanan olursa doğrudan kulüp yönetimi ve başkan sorumlu olacak. Şahsi olarak borçlanmış olacaklar. Bu düzenleme sorunlara çözüm olacaktır, Türk futbolunun gelişmesini sağlayacaktır.”

‘Tahkim’e herkes saygı duymalı’

“Hakemlerle ilgili bir karar aldık. Bununla ilgili arkadaşlarımız TFF Tahkim Kurulu’na müracaat ettiler. Dosya orada incelenmekte, Tahkim Kurulu’nun kararı beklenmekte. Türkiye bir hukuk devletidir. TFF de bu hukuka tabidir. Tahkim Kurulumuz, bizim anayasamızı uygulayan bizim Yargıtayımızdır. Tahkim Kurulu kararını verecektir ve herkesin bu karara saygı duyması gerekmektedir.”



‘Kim ne yapar hiç bilinmez’

“Portekiz ile tek maçlı ‘play off’un ilk ayağını oynayacağız. Portekiz yakın zamanda Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Katar yolunda istemediğimiz bir rakipti ama kurada nasip oldu. Tek maçlı sistemlerde kimin ne yapacağı hiç belli olmaz. Türk milli takımı olarak galibiyet için, tur atlamak için sahaya çıkacağız. Gerekli mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Oradan tur atlamış olarak dönmek istiyoruz. Tur atlarsak 29 Mart’ta İtalya-Kuzey Makedonya galibi ile oynayacağız. İnşallah oynamayı nasip eder Allah.” (Milliyet)







