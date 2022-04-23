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GöztepeSüper Lig'de küme düşen ikinci takım Göztepe oldu
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Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Göztepe oldu

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

23.04.2022 - 18:05 |
Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Göztepe oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi ağırladı. İzmir ekibinin ligde kalmak adına muhakkak kazanması gereken mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberlikle birlikte Süper Lig'in bitimine dört hafta kala Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK puanını 42'ye, Göztepe ise 28'e yükseltti. Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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