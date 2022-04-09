Kayserispor geri döndü Göztepe ligin dibine demir attı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Kayserispor, Göztepe deplasmanına konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor, 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah Başsan ve 26. dakikada Olivier Kemen kaydetti. Ev sahibi Göztepe'nin tek golü 45. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor, ligde tam 5 hafta sonra kazandı ve puanını 41'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ile Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.