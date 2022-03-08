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Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi...

Nestor El Maestro ile yollarını ayıran Göztepe genç teknik adam Stjepan Tomas'la masaya oturdu.

08.03.2022 - 11:31 |
Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi...

Son 10 haftaya kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında giren sarı-kırmızılıların Stjepan Tomas'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hırvat teknik adamla temasların olumlu gittiği ve Tomas'ın bir aksilik olmazsa Göztepe'nin yeni çalıştırıcısı olacağı belirtildi. Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Göztepe'nin ilk aday olarak belirlediği Tomas'la anlaşamaması durumunda Samet Aybaba ve Çağdaş Atan gibi isimleri listesinde tuttuğu kaydedildi.

Göztepede Stjepan Tomas dönemi...

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