Göztepe - Alanyaspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat ile taraftarlar arasından gerginlik

İzmir ekibi, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek 27 puanda kaldı ve ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Göztepeli taraftarlar, oyunculara tepki gösterirken tansiyon yükseldi.

Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, tribünlere tepki gösterdi.

Tribünlerden İrfan Can'a tepkiler yükselirken genç file bekçisi sinirlerine hakim olamadı.

Taraftarlara bağıran İrfan Can'ı takım arkadaşları ve teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı.

İrfan Can, bir türlü sakinleşmezken takım arkadaşları tarafından güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada sarı kırmızılı taraftarların protestosu ise devam etti.

"BEN BU TAKIMA İNANIYORUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtirken takımına güvendiğini dile getirdi.

Pes etmeyeceklerini söyleyen Hırvat teknik adam, "Bugün maçı kaybettik, üzgünüz. İlk devrede Alanyaspor’un nasıl oynayacağını biliyorduk. Merkezi kapatmak ve hızlı oyun oynamak istiyorduk. İlk golü attık ama ofsayta takıldık. Gol iptal edilince motivasyonumuz düştü. 8 maçımız kaldı. Ben bu takıma inanıyorum. Biz iyi bir takımız. Basit hatalarla gol yedik. Devam edeceğiz ve çalışacağız" dedi.

Aytemiz Alanyaspor’da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos ise üst sıralar için değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mateos, "Elbette çok mutluyuz. Böyle bir sahada, puana ihtiyacı olan takıma karşı galip geldik. Geçen hafta aldığımız skor sonucu oyuncuları maça hazırlamak kolay olmadı. Oyuncularımız mental bir güçle oynadı. Rakibi kontrol ettik, domine ettik. İkinci yarıda rakibimiz üçlü savunmaya döndü ve işimiz daha kolay oldu. Yaptığımız değişiklikler de bize galibiyeti getirdi" dedi.