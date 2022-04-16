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GöztepeFenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu
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Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Ege Özkayımoğlu, yayıncı kuruluşa konuştu.

16.04.2022 - 21:06 |
Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele öncesinde İzmir ekibinin 20 yaşındaki yıldızı Ege Özkayımoğlu, beIN Sports'a röportaj verdi.

Fenerbahçe maçından 4 gün önce annesini kaybeden Ege Özkayımoğlu, röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı. "4 günüm iyi geçmedi" şeklinde konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ege Özkayımoğlu, Göztepe formasıyla bu sezon 5 maçta süre aldı.

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