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GöztepeAdı Beşiktaş ve Başakşehir'le anılıyordu! Halil Akbunar açıkladı
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Adı Beşiktaş ve Başakşehir'le anılıyordu! Halil Akbunar açıkladı

Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar hakkında çıkan transfer haberleri için "Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" açıklamasında bulundu.

01.04.2022 - 14:34 |
Adı Beşiktaş ve Başakşehir'le anılıyordu! Halil Akbunar açıkladı

Süper Lig'in en gözde isimleri arasında yer alan Halil Akbunar transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Akbunar, transfere yeşil ışık yaktı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Halil Akbunar, "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" ifadelerini kullandı.

Halil Akbunardan transfer açıklaması Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım

HALİL AKBUNAR İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın her iki kanada da yerli takviyesi yapmak isteyen yönetim ve Ceyhun Kazancı'nın belirlediği isimlerin Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç olduğunu iddia edilmişti.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş'ın Halil Akbunar için Göztepe'nin ligdeki durumunu bekleyeceği ifade edilmişti. Halil Akbunar için Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir'in de devrede olduğu iddia ediliyor.

Adı Beşiktaş ve Başakşehirle anılıyordu Halil Akbunar açıkladı

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