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Gaziantep FK - Galatasaray maçı başladı... (CANLI ANLATIM)

Perşembe günü NEF Stadı'nda Barcelona'ya 2-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray Süper Lig'e geri döndü. Gaziantep FK deplasmanına çıkan sarı kırmızılılarda Fernando Muslera ilk 11'de yer aldı...

20.03.2022 - 15:14 |
Gaziantep FK - Galatasaray maçı başladı... (CANLI ANLATIM)

25'Gaziantep'te Sagal sol kanattan içeriye çok iyi bir orta kesti ancak ceza sahası içinde hiçbir arkadaşı dokunamadı.

24'Gaziantep'te sağ çaprazdan topla buluşan Stelios Kitsiou müsait durumda vuruşunu yaptı Muslera gole izin vermedi.

23'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Berkan, savunma arkasına sarkan Gomis'i düşündü ancak bu top onun için hızlı.

22'Galatasaray'da Morutan, orta alanda hızlı hücuma çıkmak isteyen Recep'i çektiği için sarı kart gördü.

21'Soldan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunu savunmada Nelsson son anda araya girdi.

20'Gaziantep'te Joao Figueiredo sol kanattan içeriye girmek isterken Marcao kademeye girdi ve topu kornere çeldi.

19'Gomis'in bu şutu Galatasaray'ın maçtaki ilk GOL girişimi oldu.

18'Galatasaray'da Semih sağ kanattan kale önüne iyi ortaladı, o bölgede Gomis gelişine vurdu top üstten auta gitti.

17'Galatasaray şimdi hazırlık paslarıyla oyunu rakip yarı alana yıkmak istiyor.

16'Galatasaray'da Semih savunma arkasına sarkan Gomis'i düşündü ancak savunma araya girdi.

15'İlk 15 dakika itibariyle Galatasaray'ın henüz rakip kaleye şutu yok.

12'Gaziantep'te Maxim, ceza sahasına uzak bir noktadan kaleyi düşündü ancak bu top Muslera'da kaldı.

11'Bu dakikalarda Gaziantep daha etkili olan taraf. Galatasaray pozisyon bulmakta zorlanıyor.

10'Gaziantep'te Sagal sol kanattan aldığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı ancak savunmada Nelsson topu karşıladı.

9'Doğan'ın pasıyla sağ çaprazdan topla buluşan Joao Figueiredo sağ ayağıyla kaleyi düşündü, top Muslera'da kaldı.

8'Gaziantep'in sağdan kazandığı köşe vuruşunu Maxim içeri ortaladı, kale önünde Emre topu karşıladı.

7'Sağ kanattan Dogan Erdogan ceza sahası içine iyi ortaladı kale önünde Muhammet'ten önce Semih karşıladı.

6'Gaziantep'te Angelo Sagal sol kanattan içeriye iyi bir orta gönderdi ancak savunmada Nelsson topu uzaklaştırdı. 

1'Muslera'nın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet bekletmeden vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

1'Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İlk 11'ler

Gaziantep FK : Günay, Kitsou, Tosca, Caulker Djilobodji, Sagal, Recep Niyaz, Maxim, Doğan, Muhammet, Figueiredo

Galatasaray XI: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis

Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera da kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

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