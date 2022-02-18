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GalatasarayTorrent'in geleceği ortaya çıktı! Onca yatırımdan sonra...
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Torrent'in geleceği ortaya çıktı! Onca yatırımdan sonra...

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Domenec Torrent'in sanılanın aksine takımda kalıp sistem oturtacağı belirtildi.

18.02.2022 - 09:01 |
Torrent'in geleceği ortaya çıktı! Onca yatırımdan sonra...

Galatasaray 'da tartışmaların odağında olan Yeni Teknik Direktör Domenec Torrent'in yönetimle birlikte gelecek planları yaptığı ve ayrılmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; İspanyol hocanın, "Burada kalmak için maç kazanmam gerektiğini biliyorum. Sistemimiz oturduğunda kazanmaya başlayacağız" dediği öğrenildi.

Torrent ayrıca dünkü idmanda, takımından sürekli önde baskı yapmasını istedi. "Gerekirse dinlenerek yapalım, ama mutlaka baskı yapalım" ifadesini kullandı.

İspanyol hoca, artık uzun toplarla da hücuma çıkma talimatı verdiği öğrencilerinden, bu topların indiği yerde mutlaka baskı kurmasını bekliyor.

Torrentin geleceği ortaya çıktı Onca yatırımdan sonra...

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