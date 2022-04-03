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GalatasarayPulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı! 'Yüzünü gören cennetlik'
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Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı! 'Yüzünü gören cennetlik'

Dün akşam Fatih Karagümrük maçının 64.dakikasında oyuna dahil olan Pulgar, Galatasaray taraftarlarını çok şaşırttı.

03.04.2022 - 11:53 |
Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı! 'Yüzünü gören cennetlik'

Galatasaray'da Erick Pulgar tartışmaları bitmek bilmiyor. Ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, Sarı-Kırmızılılarda forma şansı bulamayınca taraftarların hedefi haline gelmişti. Teknik direktör Torrent'in oyuncuya şans vermemesine çatan taraftarlar, sık sık şikayetlerini dile getiriyordu.

GALATASARAYLILARIN ERICK PULGAR ŞAŞKINLIĞI

Erick Pulgar, Galatasaray'ın dün 2-0 kazandığı Karagümrük maçının ikinci yarısında oyuna girince olanlar oldu. 64'de Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil olan Erick Pulgar'ı sahada gören Galatasaraylı taraftarlar gözlerine inanamadı!

Sosyal medyada Erick Pulgar ile yüzlerce paylaşım yapan futbolseverler, ima dolu paylaşımlar yaptı. 'Bizim Erick Pulgar diye oyuncumuz varmış!' görüşünde birleşen Galatasaraylılar, oyuncuya şans vermeyen Domenec Torrent'i topa tuttu.

Galatasaray'a gönül veren futbolseverler, Erick Pulgar paylaşımlarıyla oyuncuyu sosyal medyada trend topic listesinin ilk sırasına taşıdı. İşte Galatasaraylıların Erick Pulgar paylaşımları:

Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı Yüzünü gören cennetlik


Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı Yüzünü gören cennetlik


Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı Yüzünü gören cennetlik


Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı Yüzünü gören cennetlik


Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı Yüzünü gören cennetlik


Pulgar oyuna girdi ortalık yıkıldı Yüzünü gören cennetlik









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