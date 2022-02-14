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GalatasarayNecati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşım
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Necati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşım

Kayserispor maçından sonra Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarda bulunan Torrent'e Necati Ateş'ten imalı bir paylaşım geldi.

14.02.2022 - 15:08 |
Necati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşım

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Necati Ateş'ten Fatih Terim'e destek paylaşımı geldi. Torrent'in sözleri sonrasında Ateş'in bu paylaşımı yaptığı iddia edildi.

Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent "Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde 13. sıradaydı. 2. Lig takımına kupada elenildi." ifadelerini kullanmıştı.

Necati Ateş'in Torrent'in bu açıklamalarına istinaden Fatih Terim paylaşımı yaptığı tahmin ediliyor.

Terim'in ayrılığı sonrası yardımcılar Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılmıştı. (Fanatik)

Necati Ateşten Torrente misilleme İşte o paylaşım

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