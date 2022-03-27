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GalatasarayMasaya yumruğumu vurdum demişti! TFF'den açıklama geldi
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Masaya yumruğumu vurdum demişti! TFF'den açıklama geldi

TFF, yıllık olağan mali genel kurulunda 'Galatasaray için masaya yumruğumu vurdum' diyen Burak Elmas'ı yalanladı.

27.03.2022 - 17:05 |
Masaya yumruğumu vurdum demişti! TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bir açıklama yaparak Burak Elmas'ın sözlerine yanıt verdi.

Federasyondan yapılan açıklama, Burak Elmas'ın 'masaya yumruğumu vurdum' sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ve hayal ürünü olduğu kaydedildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.

Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.

TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Başkan Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan ilişkilerine değindi. Elmas, "Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerine değinen Elmas, "Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray banka onay vermezse tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir eleştiri var. Galatasaray sevgim sebebiyle bu yolda çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyon ile görüştükten sonra 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü niye dediğimi biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Sorun çözülsün diye her masaya kendim oturdum. Galatasaray'ın haklarını savunduğum için vicdanım çok rahat. Türk futbolu batmış durumda. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirilerek, Türk futbolunu geri kalan yüzde 20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Bu süreçte üzdüğüm arkadaşımız varsa şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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