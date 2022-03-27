Kimseyle birleşmeyeceğim dedi adaylığını resmen açıkladı

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, en geç 30 gün içerisinde seçime gidecek. Elmas tüzük gereği aday olamayacak.

'TÜZÜĞÜMÜZÜN GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.



METİN ÖZTÜRK: KİMSEYLE BİRLEŞMEYECEĞİM, TEK ADAYIM

Bu gelişmelerin ardından başkan adaylığını açıklayan ilk isim Metin Öztürk oldu. A Spor'a açıklamada bulunan Metin Öztürk, "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, Galatasaray için tek adayım. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.







