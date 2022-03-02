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GalatasarayGeri mi dönüyor? Ünal Aysal'da flaş adaylık açıklaması
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Geri mi dönüyor? Ünal Aysal'da flaş adaylık açıklaması

Galatasaray Başkanlığı için yeniden 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atılan Ünal Aysal'ın şu anda böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

02.03.2022 - 09:01 |
Geri mi dönüyor? Ünal Aysal'da flaş adaylık açıklaması

Ünal Aysal yeniden Galatasaray başkanlığı düşünüyor mu? Aysal son günlerde artan iddialara yanıt verdi.

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi. Bu iddialarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'ne konuşan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu ay içerisinde kritik bir mali genel kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusu.

Aysal daha önce Skorer'e adaylık ile ilgili açıklama yapmıştı

Ünal Aysal daha önce Skorer'e yaptığı özel açıklamada adaylık sorusuna ilgili şu yanıtı vermişti: "Galatasaray taraftarı her zaman benim kalbimde. Ben de onların kalbindeysem bu çok önemli bir şey. Bu da başlı başına bir başarı sayılır. Ancak bugün yeni seçilmiş bir başkan var. 6 ayını zor doldurdu. Genç, dinamik ve bir şeyler yapmak isteyen bir insan. Onun başarısını gölgeleyecek, karartacak, onun işini zorlaştıracak bir şey hiçbirimizin yapmaması lazım. Bütün Galatasaray yöneticilerinin bugün el birliği ile kendisine destek olması lazım. O yüzden bu bence erken konuşulan bir konu. Daha çok genciz. İsterseniz bunu 2 sene sonra konuşalım."

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