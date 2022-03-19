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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları açıklandı. Ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

19.03.2022 - 18:27 |
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları şöyle:

31. hafta
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Sivasspor
16.00 Altay-Antalyaspor
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan Pazartesi:
20.30 Hatayspor-Adana Demirspor
20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

32. hafta
8 Nisan Cuma
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor
16.00 Göztepe-Kayserispor
20.30 Beşiktaş-Alanyaspor

10 Nisan Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor
16.00 Adana Demirspor-Altay
16.00 Sivasspor-Başakşehir FK
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan Pazartesi:
20.30 Antalyaspor-Hatayspor

33. hafta
15 Nisan Cuma
20.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

16 Nisan Cumartesi
13.30 Hatayspor-Sivasspor
16.00 Alanyaspor-Antalyaspor
16.00 Altay-Başakşehir FK
20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar
13.30 Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
16.00 Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor

34. hafta
22 Nisan Cuma
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

23 Nisan Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor
16.00 Gaziantep FK-Göztepe
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

24 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir FK-Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor
20.30 Altay-Galatasaray
20.30 Antalyaspor-Kayserispor

25 Nisan Pazartesi
20.30 Sivasspor-Alanyaspor
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

35. hafta
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK
20.30 Giresunspor-Adana Demirspor

30 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Başakşehir FK
20.30 Hatayspor-Altay
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

1 Mayıs
16.00 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
16.00 Kayserispor-Beşiktaş
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor
20.30 Galatasaray-Sivasspor

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