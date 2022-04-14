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GalatasarayBurak Elmas'tan son transfer hamlesi! 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçildi!
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Burak Elmas'tan son transfer hamlesi! 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçildi!

Görevi 30 Nisan'da bitecek olan Başkan Elmas'tan son bir transfer hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılılar, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş için harekete geçti. Elmas ve ekibi, potansiyeli yüksek genç oyuncuyla anlaşıp, son kararı yeni yönetime bırakmayı planlıyor.

14.04.2022 - 09:28 |
Burak Elmas'tan son transfer hamlesi! 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçildi!

Galatasaray 'dan sürpriz transfer hamlesi... İdari ibrasızlık sonrası seçim kararı alan ve başkanlık koltuğundan 30 Nisan itibarıyla ayrılacak olan Burak Elmas, potansiyelli bir genç oyuncuyu Galatasaray kadrosuna katabilmek için düğmeye bastı. Ligden düşmeye hazırlanan Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş konusunda görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, bu girişimi anlaşma aşamasına getirip, son kararı ise yeni yönetime bırakmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; bütçe kısıtlaması nedeniyle somut hamleler atamayan Elmas yönetimi, buna karşın Kazımcan'ın bonservisiyle ilgili olarak İzmir ekibiyle kısa süre içinde mutabakat sağlamayı hedefliyor.

Kaleciyi de istediler ama...

Elmas ve kurmaylarının, Altay'ın Polonyalı kalecisi Lis'le de ilgilendiği, ancak önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili henüz net bir gelişme olmadığından bu transferde somut bir adım atılmadığı öğrenildi.

Altay formasıyla bu sezon ligde 17 maça çıkan Kazımcan'ın 2 asisti var. Genç oyuncu zaman zaman sol önde ve sağ açıkta da görev yaptı.

Burak Elmastan son transfer hamlesi 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçildi

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Burak Elmas'tan son transfer hamlesi! 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçildi!

Burak Elmas'tan son transfer hamlesi! 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçildi!

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