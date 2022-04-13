• 13 Nisan 2022 - 21:02 • Son Güncelleme:
Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi! Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler
Sezon başında Fatih Terim'in en fazla umut beklediği oyunculardan biri olmasına rağmen sergilediği kötü performansla camiayı büyük bir hayal kırıklığına uğratan tecrübeli futbolcu için İtalyanların 8 milyon euro'yu gözden çıkarması Galatasaray camiasında bayram havası yarattı.
• 13 Nisan 2022 - 21:02 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu sezona gençlik projesiyle giren Galatasaray, yeni yapılanmanın ilk yılında adeta dibi gördü.
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İtalyan medyasında çıkan son haber ise Galatasaraylıları sevindirecek cinsten.
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