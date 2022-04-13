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GalatasarayBitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi! Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler
HaberlerGalatasaray Haberleri Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi! Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler
• 13 Nisan 2022 - 21:02 • Son Güncelleme:

Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi! Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Sezon başında Fatih Terim'in en fazla umut beklediği oyunculardan biri olmasına rağmen sergilediği kötü performansla camiayı büyük bir hayal kırıklığına uğratan tecrübeli futbolcu için İtalyanların 8 milyon euro'yu gözden çıkarması Galatasaray camiasında bayram havası yarattı.

• 13 Nisan 2022 - 21:02 • Son Güncelleme:
1Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler
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Süper Lig'de bu sezona gençlik projesiyle giren Galatasaray, yeni yapılanmanın ilk yılında adeta dibi gördü.

2Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılar, ligde alt sıralarda yer alıyor.

3Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Kötü giden sezonda bir de seçim sürecine giren Galatasaray'da başkan Burak Elmas, gelecek sezon görevine devam etmeyecek.

4Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adaylığını açıkladığı sarı-kırmızılı kulüpte gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.

5Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Takımda bireysel performanslarıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren oyuncular, Galatasaray'ı ilerde memnun edebilir.

6Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Galatasaray'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla tartışmaları da beraberinde getirmişti.

7Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Sarı-kırmızılı takıma imza attığı ilk dönemde taraftarları heyecanlandıran Cicaldau, sonraki haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

8Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Galatasaraylı taraftarların "hayalet" dediği orta saha oyuncusu, takımda kötü günler geçiren oyunculardan birisi.

9Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

İtalyan medyasında çıkan son haber ise Galatasaraylıları sevindirecek cinsten.

10Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Daha önce Sampdoria'nın Alexandru Cicaldau için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmiş, ardından Fiorentina da transfer yarışına dahil olmuştu.

11Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Hatta Fiorentina Alexandru Cicaldau'yu izlemek için Fenerbahçe derbisine scout ekibini göndermişti.

12Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

İtalyan basınında çıkan son haberde ise rakam telaffuz edilmeye başlandı.

13Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Habere göre Galatasaray, Alexandru Cicaldau için 10-12 milyon euro talep ederken, Sampdoria ve Fiorentina'nın transferi 8 milyon euro karşılığında bitireceği aktarıldı.

14Bitik Arda Turan bile ondan daha iyiydi Derbinin en kötü oyuncusu için tam 8 m.euro verdiler

Haber detayında Alexandru Cicaldau'nun 2019 ve 2020 yazlarında da Fiorentina'nın kapısından döndüğü detayı verildi. (Akşam)

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