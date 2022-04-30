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Galatasaray'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'
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'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, Burak Elmas hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanarak "başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var" sözlerini sarfetti.

30.04.2022 - 12:06 |
'Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var'

Galatasaray Kulübünün Galatasaray Lisesinde düzenlenen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla, Galatasaray Kulübünün bir başkanı olmadığını söyleyen Öztürk, Bugün saat 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübünü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun bir oyuncusu olarak, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. 3 haftadır kulüp üyemiz olan Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayısı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38inci başkandır, müstafi başkandır. Bugün saat 10.00 itibarıyla burada bir seçim olacaktı, kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın, buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek, kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz ifadelerini kullandı.

Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var

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