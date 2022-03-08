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Galatasaray'Araba göndermesi lazım' demişti! Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim hamlesi
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'Araba göndermesi lazım' demişti! Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim hamlesi

Perşembe günü NEF Stadı'nda Barcelona ile kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'i maça davet etti.

08.03.2022 - 07:47 |
'Araba göndermesi lazım' demişti! Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim hamlesi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan ve Barcelona ile eşleşen Galatasaray ilk maça deplasmanda çıkacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas'dan flaş bir hamle geldi.

Fatih Terim, davet bekliyordu

Galatasaray'da olaylı ayrılık sonrası araları bozulan Terim ve Elmas, Barcelona maçı yüzünden karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim katıldığı davette, Barcelona maçına davet beklediğini belirterek, “Normalde Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana davet gelmedi!" ifadelerini yakın çevresine konuşmuştu.

Barcelona maçına davet edildi

Elmas, bugün kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim ve Fulya Terim'i Camp Nou'ya davet etti.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'in paylaşımı

Araba göndermesi lazım demişti Burak Elmastan flaş Fatih Terim hamlesi


Önder Özen: ‘’Bir teknik adam kulubün yıllarca sporculuğunu yapmış, yıllarca kaptanlığını yapmış üzerine yıllarca teknik direktörlüğünü yapmış en çok sayıda şampiyonluğu getirmiş ve Avrupa’daki kupayı da getirmiş ise görevden dün bile ayrılmış olsa, 20 yıl önce de ayrılmış olsa, başka yerlerde çalışmış olsa her maçına davet edilir. Fatih hocayı her koşulda her önemli organizasyonda Bayramınıza, düğününüze, cenazenize, Galatasaray'ın her şeyine Fatih Terim'i çağırmalısınız.’’ dedi.

Fatih Terim ile yollar neden ayrıldı?

Başkan Elmas, Fatih Terim'in ayrılık sürecini ve Terim'in olası başkanlık adaylığına dair konuştu. Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının doğru olduğuna inandığı için bu kararı aldıklarını açıkladı.

Araba göndermesi lazım demişti Burak Elmastan flaş Fatih Terim hamlesi

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