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TFF'den son dakika Fenerbahçe açıklaması: İnceleme başlatıldı

TFF, Fenerbahçe'nin açıklamaları ve suçlamalarına karşılık Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettiğini açıkladı.

06.03.2022 - 23:13 |
TFF'den son dakika Fenerbahçe açıklaması: İnceleme başlatıldı

TFF, Fenerbahçe'nin açıklamaları ve suçlamalarına karşılık Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettiğini açıkladı.

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İŞTE O AÇIKLAMA

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222’ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla. "

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