Fenerbahçe'de Szalai için Galatasaray kararı!

Macar savunmacı, İttifak Holding Konyaspor maçında dizinden sakatlanmıştı. Szalai’nin diz bağlarında zorlanma tespit edilmiş, durumunun korkulacak kadar kötü olmadığı belirlenmişti. Yıldız futbolcu Macaristan Milli Takımı’ndan affını istedi, İstanbul’da tedavisine başlandı. Szalai’nin, milli aranın ardından oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasına kadar hazır hale gelebileceği belirtilmişti. Ancak teknik ekip, başarılı oyuncuyu riske etmeyip, 10 Nisan’daki Galatasaray derbisine saklamayı planlıyor.