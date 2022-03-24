Mesut Özil gemileri yaktı! Canlı yayında duyurdu "Adamı bitirmek için her şeyi yaptı"

Elinde Mesut gibi bir yıldız var, adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var... Bu günahtır. Bu tarz oyunculara ne kadar sahip çıkarsan teknik direktör olarak o kadar kazanırsın.'' Soydan, Fenerbahçe takımının yaş olarak gençleşmesinden mutluluk duyduğunu da söyledi.