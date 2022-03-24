• 24 Mart 2022 - 11:59 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı! Taraftarları şoke etti
Futbolda bu sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla devam eden bir sezon yaşıyor. Vitor Pereira ile başlayan yeni sezon, İsmail Kartal ile devam ederken sezon boyunca Fenerbahçe taraftarları, takıma tepki gösterdi. İsmail Kartal'ın göreve başlamasıyla son dönemde toparlanan sarı-lacivertli ekipte, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de taraftarları şoke eden gelişme canlı yayında duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…
• 24 Mart 2022 - 11:59 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umutlarını gerisinde bırakan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden başladı.
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Vitor Pereira'nın ardından geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'de beklenen çıkışı gerçekleştirebildi.
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