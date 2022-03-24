Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeFenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı! Taraftarları şoke etti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı! Taraftarları şoke etti
• 24 Mart 2022 - 11:59 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı! Taraftarları şoke etti

Futbolda bu sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla devam eden bir sezon yaşıyor. Vitor Pereira ile başlayan yeni sezon, İsmail Kartal ile devam ederken sezon boyunca Fenerbahçe taraftarları, takıma tepki gösterdi. İsmail Kartal'ın göreve başlamasıyla son dönemde toparlanan sarı-lacivertli ekipte, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de taraftarları şoke eden gelişme canlı yayında duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…

• 24 Mart 2022 - 11:59 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti
ABONE OL

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umutlarını gerisinde bırakan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden başladı.

2Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, sezona iyi girse de ilerleyen haftalarda zirveden uzak kaldı.

3

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, 17. haftanın sonunda Portekizli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

4Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Vitor Pereira'nın ardından geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'de beklenen çıkışı gerçekleştirebildi.

5

İlk haftalarda sancılı bir süreç geçiren İsmail Kartal, ilerleyen haftalarda takımı toparlayarak üst üste galibiyetler almaya başladı.

6Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibi ikincilik hedefine hazırlayan İsmail Kartal, bu sezonu en kötü ihtimalle ikinci tamamlamak istiyor.

7YENİ SEZONA YENİ HOCA

YENİ SEZONA YENİ HOCA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için yeni hoca çalışmalarına devam ediyor.

8

Alman teknik adam Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertli ekibin resmi açıklamaları kısa süre içerisinde yapmak istiyor.

9Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Ancak Löw'de bir pürüz çıkması halinde Ali Koç'un yeni hoca tercihi yine yabancı olacak.

10FENERBAHÇE KARİYERİ ARTIK BİTİYOR

FENERBAHÇE KARİYERİ ARTIK BİTİYOR

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İsmail Kartal ile farklı bir oyun kurgusunu sahaya yansıtan Fenerbahçe'de Pereira döneminde şans bulan bazı isimler yedek kaldı.

11Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Yedek kalan isimler arasına son dönemdeki yaşananlar nedeniyle Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa da eklendi.

12Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Jose Sosa, yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

13Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Bu nedenle hem taraftarın hem de teknik ekibin tepkisini çeken Jose Sosa için karar verildi.

14Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

İsmail Kartal, son 4 lig maçında tecrübeli oyuncuyu yedek oturtarak hiç süre vermemeyi tercih etti.

15Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Jose Sosa için "duyurulmayan bir kadro dışı kararı" verildiğini belirtti.

16Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

İsmail Kartal'ın kalan maçlarda da Jose Sosa'ya şans vermeyeceği belirtildi.

17Ahmet Selim Kulun Sosa için verdiği bilgiler şöyle:

Ahmet Selim Kul'un Sosa için verdiği bilgiler şöyle:

"Bundan sonra çok fazla maç kadrosunda olmayacak. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor ve yenilenmeyecek. Kadro dışı bırakılmayacak ama antrenmanlarda yer alacak. Gizli kadro dışı olacak.".

18Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa ile yolları ayıracak.

19Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Arjantinli orta saha, gol ve asist sayılarında oldukça düşük kaldı. Sosa, gol kaydedemezken, yalnızca 2 asist yapabildi.

20Fenerbahçede yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı Taraftarları şoke etti

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Kerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Kerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!

Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı! Taraftarları şoke etti

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız kadro dışı bırakıldı! Taraftarları şoke etti

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Marcao İtalya'ya gitti! Teklifler bekleniyor