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Süper LigSüper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! İşte hangi takım kaç para kazandı?
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• 24 Mart 2022 - 00:56 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! İşte hangi takım kaç para kazandı?

Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı ortaya çıktı. İşte ligde yer alan takımların elde ettiği gelir...

• 24 Mart 2022 - 00:56 • Son Güncelleme:
1Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı
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Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı ortaya çıktı. İşte ligde yer alan takımların elde ettiği gelir... Hesaplama TL üzerinden yapılmıştır.

2Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

ÖK Yeni Malatyaspor: 63 milyon 700 bin TL

3Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Çaykur Rizespor: 68 milyon 700 bin TL

4Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Göztepe: 69 milyon 900 bin TL

5Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Altay: 71 milyon 200 bin TL

6Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Giresunspor: 76 milyon 200 bin TL

7Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Yukatel Kayserispor: 79 milyon 900 bin TL

8Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Kasımpaşa: 79 milyon 900 bin TL

9Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Gaziantep: 81 milyon 200 bin TL

10Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Sivasspor: 82 milyon 400 bin TL

11Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Antalyaspor: 82 milyon 400 bin TL

12Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

VF Karagümrük: 83 milyon 700 bin TL

13Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Atakaş Hatayspor: 86 milyon 200 bin TL

14Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Medipol Başakşehir: 95 milyon 400 bin TL

15Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Adana Demirspor: 97 milyon 700 bin TL

16Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

A. Alanyaspor: 108 milyon 800 bin TL

17Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

İH Konyaspor: 131 milyon 900 bin TL

18Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Beşiktaş: 154 milyon 100 bin TL

19Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Galatasaray: 171 milyon 500 bin TL

20Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Trabzonspor: 177 milyon 400 bin TL

21Süper Ligde yayın geliri dağılımı belli oldu İşte hangi takım kaç para kazandı

Fenerbahçe: 200 milyon 600 bin TL

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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! İşte hangi takım kaç para kazandı?

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! İşte hangi takım kaç para kazandı?

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