• 24 Mart 2022 - 00:56 • Son Güncelleme:
Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! İşte hangi takım kaç para kazandı?
Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı ortaya çıktı. İşte ligde yer alan takımların elde ettiği gelir...
• 24 Mart 2022 - 00:56 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı ortaya çıktı. İşte ligde yer alan takımların elde ettiği gelir... Hesaplama TL üzerinden yapılmıştır.