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FenerbahçeFenerbahçe onu Benfica'dan getirmişti! İlk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe onu Benfica'dan getirmişti! İlk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Benfica alt yapısından alıp getirdiği İsak Vural Samandıra'da ilk topla buluşmasını gerçekleştirdi.

09.03.2022 - 20:46 |
Fenerbahçe onu Benfica'dan getirmişti! İlk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı.

Ardından sahada devam eden antrenman koşu ve pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanı, çift kale maçlarla noktaladı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Benfica'nın altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız adayı İsak Vural, sarı-lacivertli takımla idmanda yer aldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

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