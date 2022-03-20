• 20 Mart 2022 - 21:51 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu! Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındır'dan hakeme itiraz, İsmail Kartal'dan kritik hamle...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe 1-0 yenik duruma düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta konuk takım Konyaspor'un kaydettiği gol çok konuşuldu. Altay Bayındır, topun ağlara gitmesinin ardından hakeme tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...
• 20 Mart 2022 - 21:51 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk etti.
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KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 11’de son maça göre tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve teknik heyet kararıyla Sosa kadroda yer almadı.
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ALTAY BAYINDIR VE OYUNCULARDAN İTİRAZ
Halil Umut Meler'in gol kararının ardından kaleci Altay Bayındır bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirtti.
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