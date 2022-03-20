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FenerbahçeFenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu! Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındır'dan hakeme itiraz, İsmail Kartal'dan kritik hamle...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu! Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındır'dan hakeme itiraz, İsmail Kartal'dan kritik hamle...
• 20 Mart 2022 - 21:51 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu! Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındır'dan hakeme itiraz, İsmail Kartal'dan kritik hamle...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe 1-0 yenik duruma düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta konuk takım Konyaspor'un kaydettiği gol çok konuşuldu. Altay Bayındır, topun ağlara gitmesinin ardından hakeme tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 20 Mart 2022 - 21:51 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk etti.

2KARTALDAN TEK DEĞİŞİKLİK

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 11’de son maça göre tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve teknik heyet kararıyla Sosa kadroda yer almadı.

3Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Tecrübeli futbolcu bu sezon performansıyla hayal kırıklığına neden olurken, futbolundan daha çok özel yaşantısıyla gündeme gelmişti. Ligde son 4 maçta kadroda yer almasına süre almayan Arjantinli oyuncu, Konyaspor maçında da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

4Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Alanyaspor maçında 11’de başlayan Ozan Tufan’ı yedek kulübesine çeken Kartal, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci’ye şans tanıdı.

5Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

16’ncı dakikada Zajc’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Osayi-Samuel’in yerden vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

6Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ kanattan kullanılan taç atışında Amilton yerden kaleye şutunu gönderdi.

7Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Kaleci Altay topu kurtarmak isterken Konyasporlu Zymer Bytyqi müdahalede bulundu ve topu ağlara gönderdi.

8ALTAY BAYINDIR VE OYUNCULARDAN İTİRAZ

ALTAY BAYINDIR VE OYUNCULARDAN İTİRAZ

Halil Umut Meler'in gol kararının ardından kaleci Altay Bayındır bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirtti.

9Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştükten sonra golü verdi.

10PENALTI BEKLENTİSİ

PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin 60. dakikasında ise İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli oyuncular penaltı beklerken hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.

11Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Sarı-lacivertliler 66. dakikada Kim Min-Jae ile durumu 1-1 yaptı.

12Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

86’ncı dakikada Pelkas’ın ceza sahası sağ çaprazında bulunan Serdar Aziz’e pasında, milli oyuncu topu bekletmeden müsait durumdaki Osayi-Samuel’e aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’de kaldı.

13Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

88'de Pelkas sahne aldı ve ev sahibi ekibe kritik galibiyeti getirdi.

14Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti. İkinci sıradaki Konyaspor ise 55 puanda kaldı.

15Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

16Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...
17Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...
18Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...
19Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındırdan hakeme itiraz, İsmail Kartaldan kritik hamle...

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