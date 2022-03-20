Fenerbahçe-Konyaspor maçına damga vurdu! Ortalık bir anda karıştı, Altay Bayındır'dan hakeme itiraz, İsmail Kartal'dan kritik hamle...

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 11’de son maça göre tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve teknik heyet kararıyla Sosa kadroda yer almadı.