Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Böylesi görülmedi, hakem cebinden Bitcoin çıkardı ve...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada para atışındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
08.05.2022 - 20:50 | | Fotoğraflar: Hüseyin YAVUZ
Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Alper Ulusoy görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.
Hakem Alper Ulusoy, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı.
Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Alper Ulusoy, kripto para birimi olan Bitcoin'le atışı gerçekleştirdi.