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FenerbahçeBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Böylesi görülmedi, hakem cebinden Bitcoin çıkardı ve...
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Böylesi görülmedi, hakem cebinden Bitcoin çıkardı ve...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada para atışındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

08.05.2022 - 20:50 | | Fotoğraflar: Hüseyin YAVUZ
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Böylesi görülmedi, hakem cebinden Bitcoin çıkardı ve...

Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Alper Ulusoy görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.

Hakem Alper Ulusoy, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı.

Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Alper Ulusoy, kripto para birimi olan Bitcoin'le atışı gerçekleştirdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir ilk Böylesi görülmedi, hakem cebinden Bitcoin çıkardı ve...

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