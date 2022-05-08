Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Böylesi görülmedi, hakem cebinden Bitcoin çıkardı ve...

Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Alper Ulusoy görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.

Hakem Alper Ulusoy, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı.

Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Alper Ulusoy, kripto para birimi olan Bitcoin'le atışı gerçekleştirdi.