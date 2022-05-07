Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin başkanı, 17 yaşındaki genç futbolcu Arda Güler'in sezonu kapattığını açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada "Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Min-Jae ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore'ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Szalai, Crespo... Osayi'de de sıkıntı var." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisine gitmeyeceğini söyleyen Ali Koç "Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi.

Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Ali Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi.

Ali Koç yaptığı açıklamada "En azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek sezonu daha da büyük coşkuyla açmayı diliyorum. Ve bütün bunların gerçeklemesinin en büyük pay sahibi olan İsmail Kartal'a borçlu olduğumuzu üstüne basarak söylemek istiyorum. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın, kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Yerli gelsin diyenler, üç maç sonra başka şey söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.