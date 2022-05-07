FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FenerbahçeAli Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!
ABONE OL

Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!

Yeni teknik direktör konusuna açıklık getiren Ali Koç "Yeri ve zamanı değil ama inanın, kolay da bir karar değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Koç Beşiktaş derbisi öncesi takımda sakatlıkları bulunan 5 yıldızı duyurdu.

07.05.2022 - 14:35 |
Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin başkanı, 17 yaşındaki genç futbolcu Arda Güler'in sezonu kapattığını açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada "Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Min-Jae ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore'ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Szalai, Crespo... Osayi'de de sıkıntı var." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisine gitmeyeceğini söyleyen Ali Koç "Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi.

Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Ali Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi.

Ali Koç yaptığı açıklamada "En azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek sezonu daha da büyük coşkuyla açmayı diliyorum. Ve bütün bunların gerçeklemesinin en büyük pay sahibi olan İsmail Kartal'a borçlu olduğumuzu üstüne basarak söylemek istiyorum. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın, kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Yerli gelsin diyenler, üç maç sonra başka şey söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
  1. "Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir" dedi salondan atıldı!
    "Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir" dedi salondan atıldı!
  2. Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!
    Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!
  3. 2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
    2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
  4. Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'
    Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  6. Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza
    Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza
  7. Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'
    Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'
  8. FB BJK derbi bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    FB BJK derbi bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  9. İşte Chelsea'nin yeni sahipleri! Çılgın satış
    İşte Chelsea'nin yeni sahipleri! Çılgın satış
  10. Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı
    Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir" dedi salondan atıldı!

"Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir" dedi salondan atıldı!

Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!

Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ve derbi öncesi 5 eksik!

2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'

Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'

Sıradaki Haber