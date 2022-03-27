Milli takımda çok şık gol atıyor Beşiktaş'a gelince kontağı kapatıyor
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sert bir şekilde eleştirilen Michy Batshuayi'nin milli takımda attığı gol dikkat çekti.
Beşiktaş forması altında kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine neden olan Michy Batshuayi, İrlanda ile oynanan hazırlık maçında sahne aldı.
Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. 12. dakikada Batshuayi şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi. İrlanda 35'te Chiedozie Ogbene ile skorda dengeyi sağladı: 1-1. İlk yarı 1-1'le geçilirken, Hans Vanaken 58'de Belçika'yı bir kez daha üstünlüğe taşıdı: 1-2. 85'te Alan Browne skoru ilan eden golü kaydetti: 2-2.
BELÇİKA 2022 KATAR VİZESİ ALMIŞTI
Belçika, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu lider bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. İrlanda ise mücadele ettiği E Grubu'nu 3 bitirerek organizasyona veda etmişti.
25 MAÇTA 12 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI
28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.