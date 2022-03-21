Çok naz yapınca 1,750 bin euro'dan da oldu!

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için önerdiği teklifi beğenmeyen Cyle Larin'e Avrupa'dan da istediği rakamı alamadı. Futbolcu geri adım attı ancak bu kez Beşiktaş teklifini düşürdü.

Sezon başında Cyle Larin'e yeni sözleşme için 1 milyon 750 bin Euro'luk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi'ne Kanadalı futbolcudan olumsuz yanıt gelmişti.

Bu gelişmenin ardından yapılan pazarlıklarda birkaç kez teklifi yineleyen, ancak aynı cevabı alan Kartal, masadan kalkmıştı. Avrupa'dan beklediği seviyede teklif alamayan Larin'in, menajeri aracılığıyla geri adım attığı, ancak Beşiktaş'ın teklifini 1.1 milyon Euro'ya düşürdüğü kaydedildi.







