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Beşiktaş'ta 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor!

Siyah-Beyazlıların yeni teknik adamı Valerien Ismael; Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ı gelecek sezon için kadroda düşünmüyor.

07.04.2022 - 15:28 |
Beşiktaş'ta 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor!

Kara Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıkları bulunmamasına rağmen; Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ı Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmemişti. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 3 futbolcuyu yeni planlamasında düşünmediğini net bir şekilde gösterdi. Töre ve Oğuzhan’ın kariyerlerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı ifade edildi. 36 yaşındaki Mehmet Topal’ın da sezon sonunda profesyonel futbol hayatını noktalamayı planlanıyor.

Beşiktaşta 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor

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