• 07 Nisan 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya! Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçildi...
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Atletico Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i istediği bildirildi.
• 07 Nisan 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.
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aspor'un haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
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Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başlayan Uruguaylı golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.
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