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İspanyaTransferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya! Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçildi...
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• 07 Nisan 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:

Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya! Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçildi...

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Atletico Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i istediği bildirildi.

• 07 Nisan 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
1Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.

2Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

3Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

4Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

aspor'un haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

5Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

Haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.

6LUIS SUAREZ KİMDİR

LUIS SUAREZ KİMDİR?

Tam adı Luis Alberto Suarez Diaz olan futbolcu, 24 Ocak 1987 tarihinde Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi.

7Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başlayan Uruguaylı golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.

8Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

10Transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya Luis Suarezin menajeriyle temasa geçildi...

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