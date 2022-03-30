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Beşiktaş yönetiminden Larin'e bir teklif daha

Sezon sonunda Beşiktaş'la kontratı bitecek olan Larin'e siyah beyazlı yönetimden yıllık 1,5 milyon euro maaş önerildi.

30.03.2022 - 12:00 |
Beşiktaş yönetiminden Larin'e bir teklif daha

Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin için orta nokta hâlâ bulunamadı. Kanadalı futbolcu, sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro’dan geri adım atmıyor.

Yönetimin yeni kontrat için 1.5 milyon Euro önerdiği futbolcu, olumlu yönde bir adım atmıyor. Bu durum sebebiyle yönetim, yeni sezon planlamasını Larin olmadan yapmaya başladı.

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