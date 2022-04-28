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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

28.04.2022 - 14:53 |
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 36. haftanın diğer maçlarında ise lider Trabzonspor, 6 Mayıs Cuma günü Hatayspor'a konuk olacak. 7 Mayıs Cumartesi günü ise Başakşehir-Galatasaray maçı oynanacak.

İşte Süper Lig'de 36. hafta programı:

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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