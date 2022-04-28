Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 36. haftanın diğer maçlarında ise lider Trabzonspor, 6 Mayıs Cuma günü Hatayspor'a konuk olacak. 7 Mayıs Cumartesi günü ise Başakşehir-Galatasaray maçı oynanacak.
İşte Süper Lig'de 36. hafta programı:
6 Mayıs Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor