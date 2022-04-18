26 yıl sonra gelen Fatih Terim itirafı

Türk spor kamuoyunun yakından takip ettiği eski futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman, geçmiş yıllara ait konuştu. NTV Spor'a konuk olan Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'le ilgili bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve Kocaman'ın açıklamalarından satır başları:

BABASI, BEŞİKTAŞ'I İSTEDİ

"Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki 'Eee Aykut artık aslına, Beşiktaş'a dönersin...' "Baba; şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok...'' dedim. O günden sonra da Beşiktaş - Fenerbahçe konusunu konuşmadık. Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı. O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım.



'HİÇ PİŞMANLIK DUYMADIM'

Fenerbahçe maçının ardında yaptığı istifa açıklaması için konuşan Aykut Kocaman: "Fenerbahçe maçı sonrası 'Görevi bırakıyorum' açıklamasından hiç pişmanlık duymadım. Bu ülkedeki futbol düzenine isyan etmiştim. Birikmiş bir şeyler vardı, olmasaydı Fenerbahçe'yi mi seçerdim tepki için?" ifadelerini kullandı.



İSTANBULSPOR DÖNEMİ

Oyuncu-antrenör olarak Türk futbolunda unutulmazlar arasına giren Aykut Kocaman, İstanbulspor dönemini ve antrenörlüğe başlama hikayesini de anlattı.

"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu. Adnan Sezgin ve İstanbulspor aidiyetim olmasa antrenörlüğe başlamazdım. Kulübü tanıyan tecrübeli biri olarak ben öne çıktım."



'FATİH TERİM, G.SARAY'A ÇAĞIRDI'

Sarı lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlatan Aykut Kocaman: "96'da Fatih Terim, ben ve Oğuz için 'kapımız size açık' dedi ama Galatasaray'a gitsek herkes kaybederdi. Ondan sonra İstanbulspor'a gittik" dedi.







