Şansal Büyüka'dan Arda Turan hakkında olay yorum!

Türkiye’de futbol simsarlarının bile adını bilmedikleri Nwakaeme bombasını patlattılar, o Nwakaeme şimdi her maçta rakip kalelerde bombaları patlatıyor.

Alanyalı Bakasetas, “Beni alan kazanır” diye bağırıyordu. İstanbullular sağır oldu, Trabzonspor bu sesi taa Karadeniz’den duydu, Bakasetas’ı kaptı.

Victor Hugo ile Edgar Ie adında iki stoperi transfer ettiler. Reklam etmeden, sansasyon yaratmadan... Gerçi Edgar Ie sakatlandı ama adamlar çelikten duvar gibi çıktı.

Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay oynadığı dönemlerde, “Atom Karınca” olarak bilinirdi. Sahanın metrelerine değil, santimetrelerine bile basan günümüzün “Atom Karınca”sı Alanyalı Siopis’i sudan ucuz aldılar.

Sörloth’u buldular. Adam 30 gol barajını aştı, Türkiye’yi birbirine kattı ve kaçtı. Cornelius elbette yeni bir Sörloth değil ama tek başına attığı kafa gollerini Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takım olarak atamadı.



Beşiktaş Dorukhan’ı önemsemedi. Diğer İstanbullular yüz vermedi. Trabzon kaptı, her yerde, her mevkide tepe tepe kullanıyor. Marek Hamsik, İtalyan Ligi’nde gerçek efsane olmuştu. Gerçek bir Avrupa yıldızı olan Hamsik’i ikna etmeyi becerdiler, imzayı attırdılar, Trabzon’a getirdiler. Gervinhoları, Djaninyleri buldular. Uzun süreli sakatlandılar, buna rağmen eksikliklerini hissettirmediler. Çünkü kadro mühendisliğini kusursuz yaptılar.

Edin Visca 10 sene İstanbul’da oynadı. Gözlerinin önündeki ligin en istikrarlı adamını Trabzonspor’a kaptırdılar.

Burunlarının dibindeki Abdullah Avcı’ya burun kıvırdılar. Abdullah Avcı şimdi her hafta burunlarından fitil fitil getiriyor.

Yolu biliyorsan yorulmazsın. Yolu bilmiyorsan, daha o yolun yarısında 20’şer, 30’ar puan fark yiyip, pusulayı şaşırırsın.

Son dakika: Şansal Büyükadan olay iddia: Aldığım bilgilere göre yeni dönemin yayıncı kuruluşu...

Yayın ihalesi Saran’a yakın

Yeni yayın ihalesini kimin alacağı yarın belli olacak. Ortada iki talip var. Mevcut yayıncı beIN Sports ve Saran Group... Yarın Beinsport ve Saran Group ile yeniden konuşulacak. Benim aldığım bilgilere göre, Kulüpler Birliği Saran Group’a şimdilik daha yakın duruyor. beIN Sports’tan yarın sürpriz ve önemli bir adım gelmezse, yeni dönemin yayıncısı Saran Group olabilir.

Sen Galatasaray’sın

Göztepe maçının ilk yarısındaki izlediğimiz Pulgar buysa, pek de beğenmediğimiz Cicaldau‘ya haksızlık etmişiz. Cicaldau, Pulgar’ın yanında Maradona gibi duruyor.

Halil Dervişoğlu’nun bu kadar etkisiz kalmaya hakkı var mı? Göztepe maçı gösterdi ki, ilk onbir için ilk tercih Emre Kılınç olmalı...

Akan oyunda Göztepe’nin pozisyonu yok. Ancak dağdan-bayırdan gelen toplarda eline-koluna hakim olamazsan, hakemin verdiği penaltılara kızmayacaksın. Önce Taylan, sonra Ömer, o kadar uzak mesafeden gelen toplara rağmen kollarını nasıl kurtaramadılar.

Galatasaray’ın maçın hemen başında öne geçtikten sonra bu kadar savunmada kalmaya Göztepe kalesine gitmeden ilk yarıyı tamamlamaya hakkı var mı? Galatasaray için en iyi savunma, hücumdur. Sen Galatasaray’sın.



Doğruyu bulmak için yanlışı göreceksin

Torrent iyi hocadır, kötü hocadır bilemem. Ama doğruyu konuşan, gerçeği gören hocaya bayılırım. Torrent, maç sonrası “İlk yarıdaki takım G.Saray olamaz. Göztepe bizi teslim aldı” dedi. Doğruyu bulmak için önce yanlışını göreceksin. Nitekim G.Saray, özellikle 2. yarının son 30 dakikasında yaptığı taktik ve oyuncu değişiklikleriyle bambaşka bir G.Saray oldu ve hak ettiği maçı kazandı.

Keşke Torrent’e de böyle sarılsaydı

Galatasaray Kaptanı Arda Turan’ın, eski hocası Fatih Terim’le baba-evlat gibi sarmaş dolaş çektirdikleri fotoğraf konuşuluyor. Arda Turan, Terim’in elinde büyüdü. Arada bazen derin kırgınlıklar olsa bile, geride 20 yıllık birliktelik var. Bu fotoğrafı normal karşıladım, bir sakıncası yok. Hatta sevimli, sıcak, sempatik...

Ancak Arda, Galatasaray takımının kaptanı olarak, şu travmatik günlerde dostluk ve dayanışma örneği verme adına, bu takımın kaptanı olarak keşke yeni hocası Torrent ile de böyle bir fotoğraf çektirmeyi aklına getirebilseydi. Takımdaşlık ve birliktelik adına camiaya büyük ve anlamlı bir mesaj verilmiş olurdu.



Bu santrforlarla bu kadar

Fenerbahçe’de Ali Başkan’ın santrforlarını yazıyorum. Bir eksik, bir fazla olabilir.

Thiam, Cisse, Mevlut Erdinç...

Slimani, Samatta, Kemal Ademi...

Frey, Allahyar, hatta Sinan Gümüş...

Valencia...

Bu sezonun üçüncü sınıf adamları Serdar Dursun ile Berisha...

Hadi Serdar Dursun ittire-kaktıra 9 gol attı ama yetmez.

Bir Vedat Muriç... O da eh işte, toplasan 15 gol...

Oysa bu ülkeden;

30’ar gol barajını aşan...

Gomes’ler, Gomis’ler, Aboubakar’lar, Sörloth’lar geçti.

Bu ülke, bu Fenerbahçe, orta saha oynayıp 30 gole dayanan Alex’i izledi.

Bu takımdan Van Hoojdonk geçti.

Hatta Nobre...

Vedat Muriç’i bir kenara koyun...

F.Bahçe’den gelip geçip 10 golü aşan santrfor yok.

10-15 gol barajını aşamayan santrforlarla oynarsanız bu kadar olur, 25-30 gol barajını aşan santrforlarla oynarsan takım şampiyon olur.



Bırak Arda, 90 dakika oynasın

Beşiktaşlı Emirhan’a bayıldık, ayıldık, yazmadığımızı bırakmadık. Bakıyorum o günden sonra Emirhan sanki geriye gidiyor gibi... Şimdi benzer şeyler Fenerbahçeli Arda Güler için de var. Camiaların ve medyanın ölçüyü çok iyi ayarlaması lazım... Fazla abartırsak, ölçüyü kaçırırsak, bu gençler, olmadan dalından düşen meyvaya dönerler.

İsmail Kartal Hoca’ya da bir öneri: Önce Arda’ya şans verdiği için tebrik ederim. Ama bırak 90 dakika oynasın. İsterse dili beş karış dışarı çıksın ama oynasın. Doksan dakikalık fizik gücüne sahip olmaya daha bu genç yaşında alışsın.



Saygı duyan saygı görür

TV 100’de dinledim. Beşiktaş’ın hocası Önder Karaveli, bu hafta F.Bahçe-Hatay maçını izlemiş. Sevgili dostumuz Oğuz Altay, Önder Hoca’ya, “Stada girip çıkarken rahatsız eden oldu mu?” diye sorunca, Önder Hoca, “Niye olsun? Nasıl davranırsan, öyle davranırlar” demiş.

Doğru söylemiş. Önder Hoca, geldiği günden beri sadece bir futbol adamı portresi çiziyor. Ölçülü, saygılı, bilgili... Sempatik, sevimli... Sadece futbol konuşuyor, rakiplere sataşmıyor. O zaman Önder Hoca’ya neden sataşsınlar?

Başka statlara gidince küfür yiyip, hakarete uğrayanlar, “Biz nerede yanlış yaptık?” diye önce kendilerine baksınlar. Bu ülkede küfür çoğaldı ama, çevresine saygılı davrananlar, halen saygı görmeye devam ediyorlar.



Güneş konusu kapanmıştır

Beşiktaş’ın yeni sezonda Şenol Güneş ile çalışacağını yazan ve iddia edenlerden biri benim... Hafta içinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile konuştum. Sayın Başkan’la çok uzun yıllar komşuluk yaptık, sözüne sohbetine çok inanırım. Sayın Başkan üstüne basa basa, “Yeni sezonda gündemimizde Şenol Güneş yok. Kendisi ile çalışmayacağız” dedi. Ahmet Başkan bunu söylediyse, benim için bu konu bitmiştir, kapanmıştır.

Son dakika: Şansal Büyükadan olay iddia: Aldığım bilgilere göre yeni dönemin yayıncı kuruluşu...

Kim bu Farioli?

Alanya’nın hocası Farioli’nin futbol anlayışını hiç tutmam. Benim için sıfır... Bunu; Trabzonspor’a farklı yenildikleri maçtan sonra yazmıyorum. 15 gün önce Galatasaray’ı yendikleri maçtan sonra yazmıştım.

Farioli’nin çok ilkel bir oyuna başlama anlayışı var. Riskli ve ilkel... Kendi ceza alanı içinde kalecisi dahil, savunma kendi arasında çok kısa ve riskli paslar yapıyor, adeta rakibe davetiye çıkarıyor. Galatasaray bundan yararlanamadı. Abdullah Avcı akıllı adam... Önde bir bastı, Farioli’nin çağdışı oyunu, dakika bir, iflas etti. Maçın iki golü de böyle geldi. Karagümrük, bu oyun anlayışı nedeniyle Farioli’yi kovmuştu, şimdi Alanya aldı. Farioli umurumda değil... Ama Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun çabaları ile güzelim Alanyaspor takımına yazık olacak, buna üzülüyorum.



26. haftanın ardından

Konya-Kasımpaşa: 8 gol, atılan-kaçırılan penaltılar, unutulmayan maç...

Gaziantep- Adana Demirspor: Kendi sahasındaki Gaziantep krallığı yerle bir oldu.

Malatya-Antalya: Antalya yeni golcülerinin keyfini çıkartıyor.

Rize-Başakşehir: VAR olmasa, Başakşehir golleri resmen çöp olacak.

Alanya-Trabzon: Alanya’dan şampiyon geçti.

1 numaralar

Sehiç (Konya): Bir maçta 4 gol yiyen kaleci dört dörtlük oynar mı? Sehiç oynadı.

Ertuğrul (K.Paşa): Yediği ilk iki gol kalitesiyle asla örtüşmedi.

Lis (Altay): Her maçta yediği bir gole karşılık en az üç gol kurtarıyor.

Muriç (Adana Demirspor): İddia ediyorum, Süper Lig’in en iyi kalecilerinden biri...

Günay (Gaziantep): İki penaltı kurtardı, takımını kurtaramadı.

Gollerle gitti gollerle döndü

Trezeguet (Başakşehir): Gollerle gitmişti, gollerle döndü.

Alex Teixiera (Beşiktaş): Lig bitiyor, ancak kendine geliyor.

Assombalogna (A.Demirspor): İki penaltı kaçırdığı maçta, iki gol attı.

Nwakaeme (Trabzonspor): Sözleşme için daha ne bekliyorsunuz?

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): Elden kaçarsa seyirci sizi stada sokmaz.

Bir toplantı yetmez

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün şimdiye kadar menajerlere ödenen paraları, yani komisyonları açıklayacak. Süper hamle... Sayın Başkan’ı bu açıklama için kutluyor ve açıklayacaklarını merakla bekliyorum.

Burak Başkan’ın açıklayacakları elbette Galatasaray’ın transferleri ile ilgili olmasına rağmen, genelde Türk takımlarının aynası olacak. Bizim takımlar nasıl kandırılıyor, nasıl soyuluyorlar, en azından bir bölümünü anlayacağız.

Aslında bizdeki transfer işleri, aracılar, malı götürenler için bir toplantı asla yetmez. Netflix’de dizi yapmak lazım...