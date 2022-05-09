Play-off maçları ne zaman oynanacak? TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları hangi gün? TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri!
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? Sorgularının yanıtı merak ediliyor. Futbol tutkunu vatandaşlar tuttukları takımların play-off maçlarını izlemek için TFF 2. lig ve 3. lig play-off eşleşmelerinin maç programını araştırıyor. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri…
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için program belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, hangi gün?
TFF 2. LİG VE 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.
TFF 2. LİG PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Beyaz Grup (12 Mayıs Perşembe)
21.20.00 Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler
20.00 Isparta 32 Spor - Karacabey Belediyespor
Beyaz Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu
20.00 Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor
Kırmızı Grup (12 Mayıs Perşembe)
16.00 Bayburt Özel İdarespor - 1461 Trabzon FK
16.00 Sivas Belediyespor - Bodrumspor
Kırmızı Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)
15.30 1461 Trabzon FK - Bayburt Özel İdarespor
16.00 Bodrumspor - Sivas Belediyespor
TFF 3. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
TFF 3. Lig'de bugün tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
TFF 3. LİG PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI
Grup (12 Mayıs Perşembe)
16.00 Artvin Hopaspor - Belediye Kütahyaspor
16.00 Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor
Grup (13 Mayıs Cuma)
16.00 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK
20.00 52 Orduspor - İskenderunspor
Grup (12 Mayıs Perşembe)
16.00 Ofspor - Fethiyespor
20.00 Orduspor 1967 - İçel İdmanyurdu FK
Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)
16.00 Belediye Kütahyaspor - Artvin Hopaspor
16.00 Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor
Grup 2. maçlar (18 Mayıs Çarşamba)
15.30 Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor
16.00 İskenderunspor - 52 Orduspor
Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)
20.00 Fethiyespor - Ofspor
20.00 İçel İdmanyurdu FK - Orduspor