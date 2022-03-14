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İtalyaDünya devi gözünü kararttı! Merih Demiral için 50 milyon euro...
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Dünya devi gözünü kararttı! Merih Demiral için 50 milyon euro...

Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan yıldız stoper Merih Demiral için Real Madrid'in 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı ortaya çıktı.

14.03.2022 - 09:06 |
Dünya devi gözünü kararttı! Merih Demiral için 50 milyon euro...

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da oynayan Merih Demiral'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Calciomercato, dünya devinin 24 yaşındaki Türk futbolcuyla ilgilendiğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralandı

Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, sezon başında Atalanta tarafından satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. Tecrübeli oyuncunun 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu daha önce açıklandı.

Takımın vazgeçilmezi oldu

Merih Demiral, Atalanta'da bu sezon 29 resmi müsabakada forma şansı buldu. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Milli futbolcu aynı zamanda takım arkadaşlarına 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe altyapısında da oynadı

Karamürsel altyapısında futbola başlayan Merih Demiral daha sonra Fenerbahçe altyapısında oynadı. 24 yaşındaki oyuncu daha sonraki süreçte Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus formaları da giydi. Merih Demiral, sezon başında Atalanta tarafından 3 milyon euroya kiralandı.

Real Madrid'in gündemine geldi

İtalyan basınından Celciomercato'nun haberine göre; Real Madrid, Atalanta'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

50 milyon euroluk transfer

Juventus ile yapılan anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu dahil eden Atalanta'nın bu maddeyi devreye sokarak Merih Demiral'ın bonservisini alabileceği belirtildi. Atalanta'nın Merih Demiral için Real Madrid'den 50 milyon euro istediği vurgulandı.

Dünya devi gözünü kararttı Merih Demiral için 50 milyon euro...

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