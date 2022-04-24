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İtalyaDün akşam Hakan Çalhanoğlu Roma'yı devirdi hesap Maldini'ye kesildi
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Dün akşam Hakan Çalhanoğlu Roma'yı devirdi hesap Maldini'ye kesildi

Dün akşam Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yla karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan İnter'de Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asisti İtalya basınında tam not aldı.

24.04.2022 - 10:55 |
Dün akşam Hakan Çalhanoğlu Roma'yı devirdi hesap Maldini'ye kesildi

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızıştı. Dün akşam Giuseppe Meazza'da Roma'yı konuk eden Inter karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir maç eksiğiyle 72 puanla ezeli rakibi Milan'ın 1 puan önüne geçti. Inter sırasıyla oynayacağı Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari ve Sampdoria maçlarından galip ayrılırsa diğer takımların maçlarına bakmaksızın üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmış olacak.

Roma karşısında Inter'i galibiyete taşıyan isimlerin başında ise Hakan Çalhanoğlu yer aldı. Milli futbolcumuz Dumfries ve Lautaro Martinez'in gollerinde asist yaparken Brozovic'in golünde de atağı başlatan isim olarak dikkat çekti. Sezon başında Milan'dan ayrılan ve bedelsiz olarak ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Mavi Siyahlılarda performansıyla büyülemeye devam ediyor.

İtalyan basını Inter'in Roma'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı.

İşte İtalya'dan Hakan Çalhanoğlu yorumları;

La Gazzetta dello Sport: "Hakan Çalhanoğlu tam bir kalite. Milan onu bıraktığı için çok pişman"

Calciomercato: "Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, San Siro'yu aydınlattı! Bu transferi sıfıra kapatmak çok büyük anlaşma. Milan hiç bu kadar pişman olmamıştı."

Tuttomercatoweb: "Hakan'ın çok sıcak bire ayağı var. Dumfries ve Martinez'e yaptığı iki asist maçı çözdü."

Ayrıca Alman basını da Hakan Çalhanoğlu'nun performansına övgüler yağdırdı. Kicker, "Çalhanoğlu'nun takdimi! Inter, Roma'yı devirdi" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Şampiyonluk yarışında Inter yine önde. Nerazzurri, Roma karşısında durumu 3-1'e getirmekte pek zorlanmadı. Hakan Çalhanoğlu ise Inter'in hücumundaki en etkili isimdi." denildi.

Dün akşam Hakan Çalhanoğlu Romayı devirdi hesap Maldiniye kesildi

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