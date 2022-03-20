Vedat Muriç müjdesi! Süper Lig'e geri dönüyorum dedi ve...

Fenerbahçe ’den, iki sezon önce İtalya Ligi ekibi Lazio'ya satılan Vedat Muriqi, Serie A'da bir türlü istediği ortamı bulamamıştı. Bu sezonun devre arasında İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralanan Vedat, önceki gün Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'a çok özel açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye’nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Menajerlerim aracılığıyla görüşmelerimiz de oldu. Fakat en iyi teklifi Mallorca verdi. Ancak bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.



Garanti vermiyorlar

Vedat gittiğinden beri forvet hattında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Mallorca'nın ligde küme düşmeme mücadelesi vermesi, Lazio'nun gelecek sezon da Muriç'e direkt oynama garantisi vermemesi, Kanarya'nın kiralama teklifiyle eski oyuncusunu önümüzdeki dönem için transfer etmesi adına umut ışığı oldu.







