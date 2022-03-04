2022 Kış Paralimpik oyunları açılışı hangi kanalda, paralimpik kış oyunları nelerdir? Kış Paralimpik oyunları nedir, ne zaman başlıyor?
Google bu kez 1976 yılından bu yana düzenlenen 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nı doodle yaptı. 2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışının Doodle olarak görenler Kış Paralimpik Oyunları'na yönelik araştırma yapmaya başladı. Peki, 2022 Kış Paralimpik oyunları açılışı hangi kanalda, paralimpik kış oyunları nelerdir? Kış Paralimpik oyunları nedir, ne zaman başlıyor?
2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı için Google özel doodle hazırladı. 2022 Kış Paralimpik Oyunları, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı.
2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI HANGİ KANALDA?
2022 Pekin Kış ParalimpikOlimpiyatları 4-13 Mart tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.
2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE?
2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin’in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı’nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.
PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI NELERDİR?
Alp disiplini
Biatlon
Kayaklı koşu
Tekerlekli sandalye körlingi
Kızak
Buz hokeyi
Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarda sporcular yarışacak.
KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?
Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.
Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.
KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI GEÇMİŞİ
Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki “paralympic” kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen “paralyzed” ve “olympic” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetiliyor.
Paralimpik Oyunlar 1948’deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008’de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline geldi. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı bulunuyor. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapıldı.
Kış Oyunları
Paralimpik Kış Oyunları
Yıl
Oyunlar
Ev sahibi şehir
Ülke
1976 Paralimpik Kış Oyunları
I
Örnsköldsvik
İsveç
1980 Paralimpik Kış Oyunları
II
Geilo
Norveç
1984 Paralimpik Kış Oyunları
III
İnnsbruck
Avusturya
1988 Paralimpik Kış Oyunları
IV
İnnsbruck
Avusturya
1992 Paralimpik Kış Oyunları
V
Tignes – Albertville
Fransa
1994 Paralimpik Kış Oyunları
VI
Lillehammer
Norveç
1998 Paralimpik Kış Oyunları
VII
Nagano
Japonya
2002 Paralimpik Kış Oyunları
VIII
Salt Lake City
Amerika Birleşik Devletleri
2006 Paralimpik Kış Oyunları
IX
Torino
İtalya
2010 Paralimpik Kış Oyunları
X
Vancouver
Kanada
2014 Paralimpik Kış Oyunları
XI
Soçi
Rusya
2018 Paralimpik Kış Oyunları
XII
Pyeongchang
Güney Kore