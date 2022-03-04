2022 Kış Paralimpik oyunları açılışı hangi kanalda, paralimpik kış oyunları nelerdir? Kış Paralimpik oyunları nedir, ne zaman başlıyor?

2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı için Google özel doodle hazırladı. 2022 Kış Paralimpik Oyunları, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı.

2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI HANGİ KANALDA?

2022 Pekin Kış ParalimpikOlimpiyatları 4-13 Mart tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE?

2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin’in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı’nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.

PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI NELERDİR?

Alp disiplini

Biatlon

Kayaklı koşu

Tekerlekli sandalye körlingi

Kızak

Buz hokeyi

Çin'in ev sahibi olacağı organizasyonda Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarda sporcular yarışacak.

KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI GEÇMİŞİ

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki “paralympic” kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen “paralyzed” ve “olympic” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetiliyor.

Paralimpik Oyunlar 1948’deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008’de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline geldi. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı bulunuyor. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapıldı.

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