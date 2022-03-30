68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buluyor

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan “68. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni görkemli bir geceyle Wolkwagen Arena'da gerçekleştiriliyor.

1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen “Sporun En İyileri”nde, bu yıl 2021’nin en başarılı isimleri kürsüye çıkıyor. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Damla Uğurtürk ve Bay J yapıyor. 4 milyonun üstünde oy kullanılırken, bu katılım rekor olarak tarihe geçti.

Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli törende Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı olmak üzere toplam 7 kategorinin birincileri açıklanacak, ayrıca özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Geceye Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Galatasaray Başkanı Burak Elmas katılım sağlıyor.

İŞTE KAZANANLAR

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yılın çıkış yapan sporcusu oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Alperen Şengün'ün babası Kemal Şengün'ü ödülü takdim etti. Kemal Şengün yaptığı açıklamada, "Bu ödülü çocuğum için aldım. Gururluyum, mutluyum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve bizi gururlandırır" dedi. Toplantıya internetten bağlanan Alperen Şengün ise "Herkese merhaba. Böyle bir organizasyonda aday olmak gurur verici. Aranızda bulunmak çok isterdim. Ama lig devam ettiği için orada olamadım. Her zaman bayrağım ve ülkem için en iyi şekilde çalışacağım" şeklinde konuştu.

Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut

Deneyimli teknik adamın ödülünü Tankut Turnaoğlu'nun elinden Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen aldı. Özgökçen ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Konya hoşgörü şehri. Fair play hareketini sporcularımız yaptı ama biz yöneticiler olarak bunun yapılmasını istedik" dedi.

Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Biz olimpik anneler programında şunu söylüyoruz. Düzenli spor yapabilmesi hayattaki başarının anahtarı. Babalara ve annelere çocuklarını spora erken başlatmalarını tavsiye ediyoruz. PNG olarak harcamalarımızın yüzde 15'ini spora yapıyoruz.

Gillette Yılın Futbolcusu Ödülü: Hakan Çalhanoğlu

Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır yaptığı açıklamada "En zorlu dallardan biriydi. Müthiş bir yarış oldu. Aslında hepsi hak ediyordu. Bu kez kazanan A Milli Takımımız'ın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu" dedi. Milano'ya döndüğü için internet üzerinden geceye bağlanan Çalhanoğlu, "Almış olduğum bu ödül hem beni gururlandırdı. Türk halkına karşı sorumluluğum ne kadar büyük olduğunu bana hatırlattı. Bu ödül beni daha fazla motive edecek. Ödül alan tüm sporcuları ve takımları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü: Simge Aköz

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici "94 yıldır değer yaratıyoruz. Otokoç İkinci El Markamızla uzun süredir sporcu ve sporcuyu destekliyoruz. Kadının yanında olmak için sosyal sorumluluk projesi yaptık. Kadının önünde engel olan cam tavanları kaldırmak için duyarlılık oluşturmaya çalıştık. Biz yola Kadın Milli Takımımız'ın güvenilir eli olarak yola çıktı. Her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü bu yıl Simge Aköz'ün" dedi. Simge Aköz ise duygularını şöyle dile getirdi: "Takım arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Umarım bu ödül, başarmaktan korkmayacak, bizi takip eden insanlara umut veren bir ödül olur. İnanılmaz güzel destekler alıyoruz. Başarıya bizler öncülük ediyoruz."

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı: Ampute Futbol Milli Takımı

Ampute Milli Takımı Kaptanı Bülent Çetin yaptığı açıklamada "Herkese iyi akşamlar. Darısı bu yıl İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na" dedi.

Altınyıldız Classics Ödülü: Mete Gazoz

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Saha içinde yaptığımız güzel şeylerin ardından sizlerin oylarıyla seçilmek gurur verici. Çok teşekkür ederim" dedi.

McDonald's Kırmızı-Beyaz Kadınlar Ödülü: Necla Güngör

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, ödülü A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'e takdim etti. Uçanlar yaptığı açıklamada "Tüm kadınları her ortamda destekliyoruz. Kadın adayların olması bizi çok mutlu etti. Varlığıyla birçok kadına örnek olan A Milli Takım'ın ilk kadın teknik direktörü çok değerli hocamız sevgili Necla Güngör" dedi. Güngör ise şöyle konuştu: "Bu almış olduğum ödül çok değerli. Antrenör olarak kendimi ispat ettim. Kıymetli McDonald'stan bu ödülü alıyorum. Kadın futbolcuların ve kadın antrenörlerin yolu aydınlandı. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Ada Göney

Ödülü alırken gözyaşlarını tutamayan Ada Göney, yaptığı açıklamada "Bugüne gelmemde payı olan aileme ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Milka ailesine destekleri için teşekkür ediyorum. Ailemde milli formayı giyen ikinci kişiyim" şeklinde konuştu.

Old Spice E-Spor Ödülü: Futbolist

Gilette Venus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü: Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli yaptığı açıklama "Ödülümü yeni Busenazlar yeni Yaseminler için alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Namık Sevik Özel Ödülü: İrfan Kurtulmuş

Namık Sevik Özel Ödülü'nü Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, İrfan Kurtulmuş'a takdim etti. Belovacıklı yaptığı açıklamada "Bizim için Milliyet ailesi için özel anlamı var. Spor yayıncılığını değiştiren, dönüştüren bir isim. Bu yarışmaya yol gösteren isim. Kendisini rahmetle anıyoruz. PNG ve Gillette'e teşekkür ediyoruz." İrfan Kurtulmuş "42 yıldır bu ailenin içindeyim. Demirören ailesine, Spor Müdürüm Tayfun Bayındır'a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün benim için çok büyük anlamı var" şeklinde duygularını dile getirdi.

Socios.com Taraftar Etkileşimi Ödülü: Galatasaray Spor Kulübü

Ödülü alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanım, saygı değer misafirler bizler kulüpler olarak farklı alanlarda gelirler yaratmaya çalıştık. Socios'un bize çok büyük destekleri oldu. Merhum Başkanımız Mustafa Cengiz döneminde imzalandı bu anlaşma. Socios'a ortaklıkları için teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AXA Sigorta Yılın Antrenörü: Giovanni Giudetti

Başarılı antrenör ödülü aldıktan sonra şöyle konuştu: "Herkes bizi görüyor. Buz dağının ucunu görüyor. Altta çok önemli organizasyon var. Genç kadınların başarılarını kutlarım."

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Ödülü takdim eden Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Marifet iltifata tabidir. Milliyet ailesini tebrik ediyorum. Türk sporu iyi yolda. Olimpiyatlarda bunu gördük. Tüm spor ailesini tebrik ediyorum. Yeni başarılar Türk sporunun olacak. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Osman Aşkın Bak, ödülü TVF Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a takdim etti. Kaptan Simge Aköz "Türkiye'nin güçlü kadınlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Umarız başarının devamı gelir" dedi.

Üstündağ ise "Dile kolay, 68 yıl. Demirören ailesine teşekkür ediyorum. Yarın büyük derbi var. Vakıfbank-Fenerbahçe maçı. 1 Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak Bu büyük bir gurur. Bu güzel yürekli kızlarımızı cani gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.