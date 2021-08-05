Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Yumurtanın faydaları nelerdir?

1- Günde 1- 2 yumurta yemek bağışıklık sistemini güçlendirir.

2- Vücut direncini arttırdığı için grip, nezle ve bronşit gibi kış hastalıklarına karşı korur.

3- Yüksek oranda kalsiyum içeren yumurta, kemik gelişimini destekler.

4- Son yıllarda Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda, yumurtanın hafızayı da güçlendirdiği ortaya çıkardı. Düzenli aralıklarla yumurta tüketmek hem unutkanlığa hem de dikkat eksikliğine iyi geliyor.

5- Tokluk hissi veren yumurta diyet listelerinde de yer alıyor. Düzenli aralıklarla yumurta yiyerek hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün.

6- Vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineral yumurta da vardır. En doğal besinlerden biri olan yumurta, kalp ve mide sağlığını korur.

Yumurta neye iyi gelir?

1- Kahvaltılarda yumurta tüketmek enerji verir. Halsizliğe ve kronik yorgunluğa iyi gelen yumurta çabuk yorulan kişiler tarafından da düzenli aralıklarla tüketilmelidir.

2- Katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarına iyi gelir.

3- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış hastalıklarına yakalanma riskini yarı yarıya düşürür. Hastayken yumurta yemek ise, vücudun kendini daha kısa sürede toparlamasını ve hastalığın daha erken geçmesini sağlar.

4- Çiğ yumurtanın sarısını içmek ses kısıklığına iyi gelir.

5- Protein bakımından zengin olan yumurta kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.

Yumurta ne kadar tüketilmelidir?

Beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre bir yetişkin, günde 1 ya da 2 haşlanmış yumurta yiyebilir. Çocuklar ise her gün en fazla 1 yumurta yemelidir. Aşırı miktarda yumurta yemek LDL kolesterolünün yükselmesine neden olur. Yüksek kalorili bir besin olduğu için, fazla kilo problemi olanların günde en fazla 1 yumurta tüketmesi öneriliyor.

Yumurta ile hangi yemekler ve kahvaltılıklar yapılır?

1- Menemen:

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan menemen, geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de en çok tüketilen kahvaltılıkların başında geliyor.

2- Omlet:

Sucuklu, zeytinli ve pastırmalı omletler hem kahvaltılarda hem de öğün aralarında sık sık tüketiliyor.

3- Çılbır:

Özellikle Trakya ve Ege bölgesinde popüler bir yemek olan çılbır yumurta ve yoğurt ile yapılıyor. Hem lezzetli hem de faydalı bir yemek olan çılbır, kahvaltılarda, öğün aralarında ve akşam yemeklerinde tüketilebilir.

4- Yumurtalı Ekmek:

Yumurtalı ekmek de hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından tüketilen kahvaltılıkların başında geliyor. Yüksek kalorili bir kahvaltılık olduğu için yumurtalı ekmeklerin sıvı yağ ile değil tereyağı ile hazırlanması tavsiye ediliyor.