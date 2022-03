Toplum sağlığını korumak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren ve farkındalık etkinlikleriyle toplumsal bilinçlenmeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü”nde Başkent’in farklı noktalarında işitme testi uygulaması gerçekleştirdi. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği, Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü ile iş birliği yaparak Kızılay, Koru ve Batıkent Metro İstasyonu çıkışındaki sağlık kabininde vatandaşlara yönelik ücretsiz ‘İşitme Değerlendirme Testi’ yaptı.

‘‘Gelin bizi dinleyin, işitme kaybını önleyin’’

İşitme problemlerine karşı farkındalık oluşturmak, halkı bilinçlendirmek ve gelecek nesillerin sağlıklı olmasını sağlamak için “Gelin Bizi Dinleyin, İşitme Kaybını Önleyin’’ temasıyla vatandaşları ücretsiz işitme testi yaptırmaya davet eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında halk sağlığını önceleyen hizmetlerle farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat edilmezse önemli bir sağlık sorununa dönüşecek bu hastalık alınabilecek önlemlerle engellenmektedir. Gerekli bilgilendirmelerle birlikte işitme testini Hacettepe Üniversitemiz ile birlikte iş birliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Mansur Başkanımızın her zaman belirttiği gibi ‘Başkent’te her can değerlidir’ ” dedi.

Gonca Sennaroğlu: “İşitmenin ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlamak amacıyla bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz”

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu da işitme testi yaptırmanın önemine dikkat çekerek, “Biz her yıl Ankara’da ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde pandemi döneminde aksaklık yaşamamıza rağmen elimizden geldiğince bugünü paylaşmaya çalışıyoruz. İşitmenin ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlamak amacıyla bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. İşitme testi veya denge problemi olanlara da bu konuda bilgi verip, çözüm yollarını anlatıyoruz. Ücretsiz işitme testi hizmetini kamuyla paylaşmamızda yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.