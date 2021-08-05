Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir?

Son dönemlerin popüler bitkileri arasında yer alan kantaronun sarı ve kırmızı gibi farklı bazı türleri vardır. Mızrağa benzeyen bir görüntüsü olan bu bitki, aktarlarda en çok satılan bitkiler arasında yer alıyor. Yağ ve çay olarak da tüketilebilen sarı kantaron yağının faydaları oldukça fazladır. Sarı kantaron yağı, vücudu mikroplara karşı korur. Sarı kantaron yağı egzama ve varis gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarında da güçlü etkiler gösterir. Ama sarı kantaronun aşırı tüketimi zararlı olabilir. Bu nedenle de miktarının çok iyi ayarlanması gerekir.

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Sarı kantaron yağı, kılıç otu, kan otu, binbirdelik otu, kan otu gibi ismi ile de bilinen kantaron bitkisinden elde edilir. Mızrak gibi bir görünüme sahiptir. Faydaları saymakla bitmeyen sarı kantaron yağı özellikle de cilde çok iyi gelir. Sarı kantaronun özellikle de kökü ve çiçekleri çok önemli bir şifa deposudur. Sarı kantaron yağının faydaları ise;

-Antiseptik bir özelliği olduğu için vücudu mikroplara karşı korur,

-Kanserli hücrelerin büyüyerek çoğalmasını önemli ölçüde engeller,

-Varis ve egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarında da güçlü bir etkiler gösterir,

-Kasılmaları düzene sokarak adet sancılarını önemli ölçüde azaltır,

-İltihap önleyici etkisi ile vücutta meydana gelen iltihaplanmaların iyileşmesine yardımcı olur,

-Güneş yanıkları oluştuğu zaman acıyı hafifletir,

-Cilt sağlığını korumada oldukça etkilidir.

-Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Aynı zamanda depresyondan kurtulmaya yardımcı olur,

-Cilt kırışıklıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir,

-Ayak mantarlarının tedavisinde sıkça kullanılır,

-Vücut fonksiyonlarının düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar,

-Bebeklerde pişikler için sıkça kullanılır,

-Saç derisinde meydana gelen egzamaya iyi gelir,

-Cilt sağlığını korumada çok etkilidir,

-Cildin elastikiyetini arttırır ve bu sayede de yaşlanmayı geciktirir.

SARI KANTARON YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Sarı kantaron yağı özellikle de cilt üzerinde meydana gelen morlukların ve yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda bu yağ, küçük knapweed sindirim sistemi üzerindeki etkisi ile dikkat çeker. Sindirim rahatlığını iyileştirirken iştahı da uyarma yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda hazımsızlık, kabızlık, ishal, mide krampları ve dispepsi vakalarını tedavi eder. İyileşme dönemlerinde ve anoreksiyalı kişilerde, iştahsızlıkla mücadele için kullanılır. Bu sayede de kilo alımını teşvik eder.

Kantaron yağı, koleretik özelliği bulunan karaciğer konforunu önemli ölçüde artırır. Aynı zamanda safra atılımını teşvik eder. Safra salgılanmasını da uyarır. Aynı zamanda bu bitki vücutta genellikle bir tonik görevi görür. Özellikle de geçici yorgunluk durumunda kullanıldığı zaman çok etkilidir. Aynı zamanda egzama, yara ve morlukları iyileştirir. Bağırsak parazitleri ve migrenle savaşmaya yardımcı olur. Safra kesesi taşları oluşumunu önler. Kan şekeri seviyesi yüksek olanların kan şekerini normal seviyeye getirmesine yardımcı olur.

SARI KANTARON YAĞI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Sarı kantaron yağını ağız yolu ile tüketerek kullanmak istiyorsanız öncesi mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Kantaron yağını ağız yoluyla tüketecekseniz, 1 çay kaşığını asla geçmemesi gerektiğini unutmamanız gerekir.