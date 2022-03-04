Salgında bireysel koruma tedbirlerini almaya devam edilmeli!

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun toplanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınıyla ilgili yeni kararları açıkladı. Buna göre, açık havada maske kullanma zorunluluğu kalktı, kapalı ortamlarda ise yeterli havalandırma ve mesafe olması durumunda maske takmak gerekmeyecek. Kurumlara girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak ve belirti göstermeyen bireylerden test istenmeyecek, ayrıca okullarda iki vaka çıksa dahi sınıflar kapatılmayacak, yalnızca öğrenci izole edilecek. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği yeni kararlar ile ilgili açıklama yaptı.

TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Toplum olarak pandemi sürecinde kısıtlamalardan bunaldığımız, normal hayatımıza dönmek istediğimiz bir gerçek. Ancak ülkemizde vaka ve COVID-19 kaynaklı vefat sayıları halen yüksek ve aşılama da istenen oranda değil. Şubat, pandemide ölüm sayısının en fazla olduğu beşinci ay oldu, ayrıca günlük aşılama sayıları da pandemi sürecinin en düşük seyrinde gerçekleşti. Bilimsel veriler maske ve mesafenin pandemide hâlâ kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.” dedi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ORANI HALEN DÜŞÜK

Mart ayıyla birlikte Avrupa’da ve dünyada açık havada maske kullanımının kaldırıldığını, ancak bu ülkelerde çift doz aşılama oranının yüzde 70-80’leri, hatırlatma dozu oranının ise yüzde 50-60’ları bulduğunu ifade eden Turan, şu bilgileri aktardı: “İsveç, Norveç ve Danimarka COVID-19 ile ilgili tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. İtalya, Fransa, İspanya gibi vaka sayılarının yüksek seyrettiği ülkeler açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırdı, ancak kapalı alanlarda maske takmak ve aşı sertifikası göstermek zorunlu. Ancak bu ülkelerde aşılama oranları yüksek. Türkiye’de aşılama oranı ise yüzde 60’larda ve hatırlatma dozu oranı ise 40’larda seyrediyor. Yani toplumsal bağışıklık için gereken düzeyden çok uzaktayız.”

KORONAVİRÜSTE BİREYSEL KORUMAYA GEÇİLDİ!

Kamusal, toplu ve ortak kullanım alanlarında HES kodu kontrolü yapılmaması ve kapalı ortamda maske kullanım şartının kaldırılması gibi kararların hastalık kontrolünü zorlaştıracağı uyarısını yapan Turan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu tedbirlerin devam etmesi, özellikle yaşlı, ek hastalığı olan sayısız vatandaşımızın hastalıktan korunabilmesi anlamına gelecekti. Şu anki tabloda koruma önlemleri bireysel sorumluluğa terk edilmiş görünüyor.” diye konuştu.

SALGIN DEVAM EDİYOR, BİREYSEL ÖNLEMLERE DEVAM

Halk sağlığının geri plana itildiği, pandemi yönetiminde farklı önceliklerin öne çıktığı ortamda vatandaşların bireysel koruma tedbirleri almaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Turan, bu tedbirleriyse şöyle sıraladı:

- Rehavete kapılmak için henüz çok erken olduğu unutulmamalı, maske-mesafe- hijyen kurallarına uymaya devam edilmeli.

- Çift doz veya hatırlatma doz aşısı eksik olanlar bu aşılarını mutlaka zaman geçmeden yaptırmalı.

- HES kodu uygulamasının kalkması ve kapalı alanda maske takmayan pek çok olası vaka ile temas olacak olması nedeniyle, kapalı ortamlarda maske takmaya devam edilmeli.